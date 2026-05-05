Schlein punge Madia (senza mai nominarla): "La pluralità è la nostra forza"

E la stoccata, sempre velata, arriva dal palco dell'evento al quale stava partecipando. Dopo gli interventi di Dario Franceschini e Pier Ferdinando Casini (relatori della presentazione insieme a lei), Elly Schlein approfitta dell'occasione - la celebrazione di un grande statista democristiano - per sottolineare come la storia del Partito democratico: "Sia una sintesi di culture politiche diverse". Mette i punti sulle "i" per replicare, senza polemiche, a chi dopo l'addio di Madia chiede più ascolto: "L'obiettivo del Pd non era quello di 'musealizzare' le nostre diverse idee culturali. Noi siamo nati plurali e restiamo plurali".