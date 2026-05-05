Da Schlein a Renzi, per un centrosinistra “riformista radicale”. Parla Madia

Colpa dell’alleanza con Giuseppe Conte? “Lo dice Schlein stessa, quando parla di essere ‘testardamente unitari’: ha risollevato il partito, Schlein, ma è consapevole della necessità di costruire un’alleanza strutturata. E, se si vuole un centrosinistra forte, in questa alleanza serve una formazione di riformismo radicale che possa stare a pieno titolo nel centrosinistra con idee capaci di convincere chi oggi non si sente rappresentato. Credo sia giusto provare a dare un contributo proprio per rafforzare la proposta progressista”. Ma con quali idee nuove il centrosinistra può essere competitivo? “Iv ha lanciato le primarie delle idee: dobbiamo provare a entrare nei problemi reali delle persone, puntando su uno sforzo di novità volto a dare risposte credibili”. Per esempio? “Dovremmo pensare non in sottrazione. ma in aggiunta. Mi piacerebbe continuare a occuparmi intanto delle nuove generazioni: bambini, adolescenti, giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Ci sono sempre più bambini in povertà; c’è il grande tema degli adolescenti e del disagio che vivono per l’uso prematuro dei social e c’è la questione di come questi ragazzi si affacciano a una vita autonoma. Come si è visto per il referendum, i giovani non sono distratti, ma ancora insoddisfatti della proposta politica”. Si parla più di salario minimo che di sviluppo, però, in gran parte del centrosinistra. “Senza crescita non c’è welfare, si dice troppo poco. Facciamoci una domanda: siamo il paese che ha preso più risorse dal Pnrr in Europa. ma siamo tra gli ultimi quanto a livello di crescita. Perché?”. Torniamo al perimetro del riformismo radicale: perché Renzi e non Calenda? “Io penso che possano e debbano far parte del progetto tutte le persone che condividono la scelta di stare nel centrosinistra, lavorando per una proposta alternativa alla maggioranza, con proposte innovative. E che tutti quelli che condividono questo pensiero debbano provare ad aggregarsi”. Bisognerebbe convincere Calenda? “Non si può essere equidistanti dalla maggioranza che sostiene il governo e da chi sta faticosamente costruendo un’alternativa”.