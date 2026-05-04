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Marianna Madia lascia il Pd: pronta a passare con Renzi
La deputata dem ed ex ministra entrerà da indipendente in Italia Viva - Casa riformista. Nella chat dei riformisti scrive: "Provo da un'altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra"
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4 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 08:10 AM
La deputata dem Marianna Madia lascia il Partito democratico. L'ex ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione nei governi Renzi e Gentiloni ha deciso di passare da indipendente in Italia Viva - Casa riformista.
Secondo fonti parlamentari, Madia ha comunicato la sua decisione alla capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga e avvisato i colleghi dell'ala riformista del partito con un messaggio: "Amici, provo da un'altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra. Sempre uniti per lo stesso obiettivo: liberare l'Italia da questo pessimo governo. Vi abbraccio tutti".