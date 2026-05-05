L’addio di Madia accelera la fuga dal Pd? I dilemmi di Delrio. E Picierno: “Nel partito c’è disagio”

Ma i fari non sono puntati solo su Delrio. Ancor prima di Madia a salutare era stata l’europarlamentare Elisabetta Gualmini. E proprio a Bruxelles s’è cercato di capire quali potessero essere le mosse della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, sempre più in rotta con la segreteria Schlein. Su quest’uscita di Madia ieri Picierno ha fatto filtrare tutta la sua insofferenza: “E’ un silenzio preoccupante e onestamente inspiegabile quello del Nazareno su una ferita dolorosissima per il Pd: l’addio di una delle fondatrici del partito. Non può essere derubricata a fatto personale. Racconta un disagio che riguarda la natura del partito”. Nel caso di Picierno c’è chi ha fatto notare la corrispondenza sempre più marcata con le posizioni di Calenda (la vicepresidente ha spesso preso parte a eventi di Azione). Tutti ragionamenti per adesso prematuri, ché del resto era stata Picierno stessa a chiarire al Foglio un mesetto fa che la sua permanenza del Pd non è messa in discussione ma aggiungendo un allusivo “per adesso”. Chissà insomma che la decisione di Madia non faccia sciogliere qualche altra indecisione all’interno del Pd.