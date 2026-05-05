Quartapelle (Pd): “Madia? I problemi si risolvono da dentro. Il campo largo apra a Calenda e Marattin”

Panni sporchi sì, ma da lavare in casa. Non sotto il tetto di una Casa riformista. “Ciascuno è libero di scegliere. Io però prendo sul serio la domanda di fondo: come facciamo a battere la destra? – prosegue Quartapelle – Ciascuno poi la interpreta in modo diverso. Madia l'ha interpretata in questo modo, mentre io ed altri pensiamo ancora che il Pd sia il luogo dove provare a fare una sintesi di identità diverse”. La dem è convinta che per il riformismo nel partito ci sia ancora spazio. “Noi come riformisti del Pd proviamo a dare contributi su molti temi, dalla crescita al contrasto alla povertà e sui minori. Tematiche su cui il Pd può avere una proposta di governo e non solamente di denuncia – dice –. Alcune vengono ascoltate adeguatamente, altre no. Ma noi proviamo fino in fondo ”.

Di sicuro c’è che Quartapelle non lascerà. “Chi dice il contrario non mi conosce. Io sono nata nel Pd e continuerò a starci come tanti altri. Penso che ci siano più elettori riformisti che guardano a noi che ad altre formazioni”. Intanto, prima ancora di Madia, i dem hanno perso un altro pezzo importante a Bruxelles con l’uscita di Elisabetta Gualmini, ormai tra le file di Azione. Qualche settimana fa anche Emanuele Fiano ha manifestato la sua difficoltà a rimanere fra i dem. Non sarà il momento per la segretaria Elly Schlein di avviare un confronto profondo nel partito? “Servirebbe: andrebbe irrobustito, reso più sincero”, dice la dem: L’obiettivo, chiaro, è di non lasciare il paese in mano a Giorgia Meloni per altri cinque anni. “Eppure il nostro progetto per l’Italia deve ancora essere elaborato con pienezza. Si intravedono delle linee, ma non è ancora definitivo e completo. E a tale proposito va fatto anche un confronto con gli alleati – osserva – I nodi già li conosciamo, e sono quelli di politica estera”. Ucraina e medioriente sono i terreni su cui le forze del centrosinistra si scornano con più frequenza. “Io vedo più difficoltà su questi argomenti con gli alleati che all'interno del Pd. Non è un caso se Madia, andandosene, non abbia fatto riferimento a questi temi”.