Dal Patto di stabilità al Lavoro (e legge elettorale): la Lega agita Meloni

Ma le differenze con il Carroccio si ritrovano su una pluralità di dossier. Ieri a Palazzo Chigi c’è stata una nuova riunione tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra. Si cerca la quadra per varare in Consiglio dei ministri (potrebbe tenersi oggi) nuove misure sul lavoro. Solo che dopo la “freddezza” delle principali sigle sindacali verso alcuni scenari ipotizzati da Durigon per togliere a Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il “monopolio della contrattazione”, dando rilevanza anche a sindacati minori (come l’Ugl, di cui Durigon è stato segretario), il leghista d’un tratto s’è fatto molto meno interessato, quasi prendendo le distanze dal dossier . Questo anche perché alla fine l’ammontare complessivo dell’intervento potrebbe essere inferiore al miliardo ipotizzato nelle scorse settimane, usato principalmente per rifinanziare una serie di bonus (dalle assunzioni per gli under 35 alle agevolazioni all’occupazione femminile) in scadenza a fine aprile. Dovrebbero esserci anche incentivi alle aziende che applicano “salari giusti”.

C’è poi un ulteriore punto su cui Salvini e Meloni non la pensano affatto allo stesso modo: la legge elettorale. Oggi in commissione Affari costituzionali prendono il via le audizioni di esperti di materia elettorale. La Lega, con il relatore Igor Iezzi, non ha presentato nemmeno una proposta di audizione. Ma soprattutto non ha digerito l’apertura che il ministro Ciriani ha fatto al Campo largo (soprattutto al Pd) nel fine settimana: “Ci dicano qual è la loro proposta”. Questo perché dal Carroccio non sono disposti a riaprire la discussione mettendo in discussione i punti principali dell’accordo. “Noi li rispettiamo e ci aspettiamo che anche dalla maggioranza lo facciano”, sussurrano in queste ore nel partito. Se così non fosse, sono pronti a mettere in discussione anche la loro lealtà.