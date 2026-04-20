Perché Meloni e Giorgetti "scomunicano" Di Foggia

Di Foggia non solo si oppone ma ha ingaggiato una disputa legale a colpi di pareri. Il caso fa arrossire Meloni perché Di Foggia è stata scelta dalla premier, valorizzata al punto da paracadutarla a Eni dopo il mandato a Terna, un mandato di cui si ricorda la multa di Consob (aveva licenziato due dirigenti a mercati aperti).