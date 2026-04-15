Perego (FI): “Bene Meloni. Il governo non si farà intimidire da Trump”

A proposito del propagarsi delle idee nazionaliste e sovraniste, nella telefonata col Corriere Trump difende l’amico Viktor Orbán che “non ha lasciato che la gente venisse a rovinare il suo paese come invece ha fatto l’Italia”. Come giudica allora la sconfitta dell’ex premier in Ungheria? Il sovranismo populista perde finalmente la sua forza propulsiva e la sua attrattività? “In Ungheria ha vinto il centro destra, la sinistra è sparita, questo significa che l’alternativa al sovranismo di destra non è a sinistra ma nella nostra casa dei valori, nella difesa dell’interesse nazionale, in un Europa capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e con una visione chiara su sicurezza, immigrazione e politica estera”, dice in conclusione il sottosegretario alla Difesa. “La sconfitta toglie voce a Putin in Europa e ci restituisce un’Unione più coesa e più forte”.