“Mai tanti ebrei uccisi in trent’anni”. E le sinagoghe continuano a bruciare

Un attentato incendiario ha colpito l’unica sinagoga della Macedonia del nord, la Beth Yaakov nella capitale, Skopje, durante la Pasqua ebraica. L’ambasciatrice israeliana in Macedonia, Vivian Aisen, ha definito l’attacco “il primo del genere dal 1945”. Skopje ha una comunità ebraica minuscola, duecento persone, ma prima della Seconda guerra mondiale ne contava tremila (il 98 per cento della comunità fu deportata e sterminata dai nazisti). Poche ore prima, a Monaco di Baviera, un ristorante ebraico è stato colpito da tre esplosioni, mentre una grande effigie di Benjamin Netanyahu veniva bruciata in Spagna. La figura di sette metri è stata imbottita di polvere da sparo a El Burgo, vicino Malaga, e fatta esplodere a Pasqua. Parlando con l’emittente locale Punto4T, il sindaco di El Burgo ha negato che il rogo dell’effigie di Netanyahu fosse antisemita, spiegando che “simboleggia l’eliminazione del male”.