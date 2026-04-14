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Il caso Bartolozzi-Almasri alla Camera. Le opposizioni chiedono al governo di Israele
Il Parlamento vota sul conflitto di attribuzione con la Procura di Roma per l'ex capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Nel dibattito irrompe l'annuncio della premier della sospensione del memorandum sulla Difesa con Israele. Le opposizioni: "Meloni riferisca in Aula"
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14 APR 26
Ultimo aggiornamento: 12:31 PM
L'Aula della Camera è chiamata a esprimersi sul conflitto di attribuzione con la Procura di Roma per l'ex capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, indagata per presunte false informazioni rese ai pm nell'ambito dell'indagine a carico di altri membri dell'Esecutivo sulla gestione del caso Almasri. Nel dibattito irrompe l'annuncio della premier Giorgia Meloni della sospensione del memorandum sulla Difesa con Israele. Le opposizioni: "Meloni riferisca in Aula".