Primarie per forza. Conte le lancia: “Le vogliamo aperte a tutti”. Schlein frena: “Potrebbe non esserci tempo”

Elly Schlein, dal Nazareno, parla di come “attuare la Costituzione sia il miglior programma possibile”, invita a trasformare i comitati civici per il No in comitati anti Meloni, sottolineando, rispetto alle primarie, come non “abbia senso chiudersi in dibattiti respingenti”. Conte, invece, intervistato da Floris sul palchetto del Tempio, bada al sodo. “Non ho chiesto io le primarie. Tutti le proponevano, e allora io ho detto ‘facciamole’. Non per questioni tattiche, ma perché ho visto la grande partecipazione al referendum e penso siano lo strumento migliore per dare sfogo a quella partecipazione. Devono essere primarie aperte a tutti, anche ai non iscritti ai partiti”. E ancora: “Non sono nella nostra tradizione, ma in quella del Pd. Mi sembrerebbe strano che ora non le vogliano. Serve stilare un programma comune e poi votare chi sarà il leader che lo attuerà. Solo in quella prospettiva noi ci saremo”. All’alternativa, e cioè scegliere come premier il leader del partito più votato come fa il centrodestra, chiude: “Quello è un automatismo che funziona a destra dove c’è una consuetudine di alleanza. Il M5s stelle non ha mai detto di essere in un’alleanza organica. Siamo in una coalizione quando si fa un programma”.