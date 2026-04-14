Lorenzo Fontana: “Le accuse di Trump a Leone XIV irricevibili”

Fontana, così come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e come la premier Giorgia Meloni, ricorda che un Pontefice si rispetta e non si attacca in maniera scomposta. Un Papa si ascolta. Un Papa non è un rivale al Congresso. Dice Fontana che il richiamo di Papa Leone XIV è un richiamo naturale perché “fa parte della natura stessa della sua missione”, una “missione che assolve con instancabile impegno e profonda umanità”. Presidente si può insolentire un Papa come fa Trump? Fontana risponde con queste parole: “Alla sua parola è dovuto ascolto, alla sua funzione rispetto. Per questo trovo irricevibili le accuse del presidente Trump”. Fontana sin dal suo insediamento si è rifatto al magistero della Chiesa, al messaggio di Pace del nuovo Papa. Ricorda Fontana che la pace si costruisce solo con dialogo e diplomazia, ecco perché vuole ribadire: “L’ho detto diverse volte e sono tornato a ripeterlo anche domenica: il mondo ha bisogno di pace e la pace si costruisce con il dialogo e la diplomazia. Non può esserci altra via a questo”.