Al summit dei Patrioti Salvini punta su Bardella e lancia ultimatum all’Ue. Lega fredda sulla remigrazione

Nelle quasi due ore di vertice in Via Bellerio, con Salvini in presenza e i vicesegretari, governatori e ministri collegati, il leader del Carroccio ha comunque messo l’Europa nel mirino. In particolare le sue “assurde regole” che “rischiano di impoverire cittadini, famiglie e imprese in difficoltà per il costo di bollette, luce, gas e carburante”. Ma Salvini ha voluto cavalcare anche una delle battaglie che si muovono implicitamente o meno nel partito. E che in qualche modo potrebbero diventare fonti d’imbarazzo anche all’interno del governo. Questo perché, ha ribadito il segretario, “è inaccettabile che si possano spendere miliardi per armi e non per aiutare a pagare bollette e benzina”. E’ proprio sui prezzi dei carburanti che Salvini intende insistere di qui alle prossime settimane. Nel weekend infatti il vicepremier ha chiesto al ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di convocare al Mimit le compagnie petrolifere. Un qualcosa che lui aveva provato a fare a Milano un mese fa. Con la promessa che il tavolo avrebbe continuato a riunirsi su base settimanale (ma poi non se n’è fatto più nulla). Ma l’appuntamento di sabato è visto come qualcosa di più ampio: dal palco di Piazza Duomo, infatti, verrà avanzata nuovamente, e con toni molto forti, una richiesta di modifica del Patto di stabilità, condivisa anche dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “E se non saremo ascoltati, siamo pronti a forzature”, spiegano dal Carroccio. Pronti a lanciare una specie di ultimatum. Ma tra i messaggi che cavalcherà Salvini dal palco di Milano ci sarà anche la richiesta a riaprire il dialogo con la Russia, soprattutto per quel che riguarda il commercio di gas e petrolio. Una posizione che che si fa forte anche della sponda offerta dall’ad di Eni Claudio Descalzi, che nel fine settimana ha chiesto di interrompere il bando nei confronti di Mosca a partire dal prossimo anno. Nonostante il sostegno convinto dei mesi passati, poi, una qualche critica potrebbe essere avanzata anche nei confronti di Donald Trump. Un’idea di quale sia la posizione di Salvini la si è avuta ancora nelle ultime ore, quando rispondendo agli insulti del tycoon al Papa il segretario leghista ha commentato: “Se c’è una persona che si sta spendendo sul tema della pace e sulla soluzione del conflitto è Papa Leone. Attaccare il Papa, uomo simbolo di pace e guida spirituale per miliardi di cattolici, non mi sembra una cosa utile e intelligente da fare”. Per quel che riguarda il dossier remigrazione, invece, sebbene Salvini stesso abbia detto che “è un termine che non mi spaventa”, dal partito hanno lasciato intuire come non gradiscano sparate vannacciane. A Milano, peraltro, ci sono state polemiche all’interno dello stesso centrodestra (con Forza Italia molto critica). Non è affatto detto che però Salvini alla fine li accontenti.