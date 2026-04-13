Il centrodestra italiano diviso sulle elezioni in Ungheria

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato non commentando. A Telelombardia ha detto: "Siamo in democrazia, lo abbiamo visto anche in Ungheria: la gente vota, uno vince e uno perde". Una dichiarazione che evita giudizi politici diretti sulla sconfitta dell’alleato Orbán, storicamente vicino alla Lega.