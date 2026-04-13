Di Maio vs Conte: "Bugie su di me. Orgoglioso del rapporto con Draghi e di Mattarella al Quirinale"

Ma ciò che ha spinto il rappresentate speciale Ue a rispondere è la ricostruzione pubblicata nell'anticipazione data al Fatto Quotidiano, che riguarda il tentativo di Mario Draghi di persuadere il fondatore Beppe Grillo per isolare proprio Conte e favorire Di Maio. Una trama di palazzo ben orchestrata che sarebbe divenuta pubblica solo dopo l'incontro tra Grillo e Domenico De Masi (morto il 9 settembre 2023), vicino al fondatore del M5s, che dopo aver mostrato il suo sdegno a Grillo, rivelò tutto. A quel punto, i rapporti tra Draghi e Grillo sarebbero terminati. Insomma, tutti contro Conte. "Peccato che oggi quei draghiani - denuncia Di Maio - siano tutti alleati nel cosiddetto campo largo. Sono gli stessi che, con i loro voti, gli permettono di ottenere sindaci, presidenze di regione e, domani, forse anche ministeri. E sono gli stessi che gli attivisti del Movimento 5 stelle saranno chiamati a sostenere nei collegi uninominali alle elezioni dell'anno prossimo, in nome di un bene superiore chiamato "campo largo". Di Maio ci tiene anche a sottolineare che è stato lui per primo a proporre "di aprire le alleanze politiche il più possibile. Esattamente come sta facendo oggi Giuseppe Conte, stringendo accordi con Renzi, De Luca, Mastella e molti altri protagonisti della vita politica italiana. La differenza - conclude Di Maio - è che nel libro lui si racconta come vittima di queste persone. Nella realtà ci governa insieme".