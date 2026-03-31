Tajani esclude il voto anticipato. Prove di dialogo con Marina Berlusconi, tra congressi e Barelli

Si divide tra le crisi internazionali e quella in cui è precipitato il suo partito, insieme alla sua leadeship. Oggi Antonio Tajani sarà a Kyiv, poi andrà in Serbia. Ma è chiaro che le manovre partite da Milano la settimana scorsa – il Gasparri “sfiduciato” – al netto degli attestati di fiducia e stima immutata, sono un chiaro messaggio e continuano a produrre strascichi. Ad agitare le acque. Nei prossimi giorni – venerdì potrebbe essere quello giusto – il vicepremier potrebbe incontrare Marina Berlusconi. Per cercare una tregua, un compromesso tra congressi e capigruppo: prove di dialogo.

La minoranza azzurra, sempre più agguerrita, si tiene pronta. Attende un nuovo segnale dalla famiglia Berlusconi per muoversi, questa volta alla Camera, e sfiduciare pure Paolo Barelli, fedelissimo tajaneo. Ci sarebbero una ventina di deputati pronti a dimissionare il presidente dei deputati azzurri, replicando la manovra che ha portato all’avvicendamento Craxi-Gasparri al Senato. Ne servono però almeno un’altra decina, il gruppo ne conta 54. I dissidenti sono convinti che si possano trovare facilmente se Arcore desse davvero il via libera all’operazione. Ma non è affatto detto che sia così semplice, con il rischio di arrivare a una rottura definitiva, o quasi, con Tajani, che già settimana scorsa avrebbe minacciato le dimissioni.

L’altra questione in ballo è quella dei congressi regionali (anche questi poco graditi a Milano), che si dovrebbero tenere tra aprile e maggio, ma che la minoranza azzurra vorrebbe bloccare. “Ma io non la vedo questa minoranza. C’è qualcuno che mette in giro delle voci. La situazione è esasperata da questo modo di fare. Una minoranza è qualcosa che si organizza e viene fuori nei congressi. Non mi pare ci sia stato nulla di tutto ciò in Forza Italia. Tra l’altro quando è stato votato il nuovo statuto, durante l’assemblea, non ci sono state voci critiche, erano tutti d’accordo”, ricorda, pungente, un dirigente di FI. E in effetti quando Tajani annunciò il partito pesante nessuno manifestò il dissenso che tuttavia covava da tempo e in questi ultimi giorni è diventato manifesto.

Il presidente della Calabria Roberto Occhiuto, spesso evocato come leader alternativo di FI, proprio dalle colonne di questo giornale , è tornato ieri sulla dolorosa sconfitta referendaria, chiedendo una svolta al centrodestra sui giovani e sui diritti. E poco dopo, parlando a Restart, ha rincarato la dose. “Dovremmo aprire le finestre del partito e fare entrare tanta aria fresca”. E ancora: “Dovremmo tentare di cercare di avere qualche voto in più e avere un’attenzione minore al tesseramento, ai congressi”. Così, in questo clima teso, anche una semplice immagine sui social finisce per alimentare gli interrogativi e i retroscena degli stessi parlamentari, restituendo l’immagine di un partito confuso: sulla pagina FB si sceglie una grafica senza Tajani, poi il segretario ricompare, come è accaduto proprio ieri pomeriggio.

Il leader di FI – ma lo ho fatto anche Matteo Salvini – ha chiarito intanto che “nessuno pensa di andare a elezioni anticipate”. Lo ha detto intervenendo ieri, in collegamento, al Forum organizzato da Bruno Vespa a Manduria: “Si stanno perdendo ore importanti nei dibattiti sul dopo voto. Quando c’è un risultato negativo ci sono dei contraccolpi, ma adesso dobbiamo occuparci delle questioni soprattutto economiche: far crescere l’economia, la crisi energetica, lavorare per ridurre la pressione fiscale”.