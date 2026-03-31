Non solo Transizione 5.0: tutti gli inciampi tra imprese e governo (che al nord rischia il logoramento)

Quando Confindustria era ancora guidata da Carlo Bonomi i toni erano certamente più accesi. E infatti la prima legge di Bilancio licenziata da Meloni l’ex presidente di Viale dell’Astronomia la descrisse come “senza visione”. Criticando molto gli interventi limitati su cuneo fiscale e per allargare la flat tax. Ma anche con la guida di Emanuele Orsini i rilievi, sebbene i toni si siano fatti più moderati, nel contenuto non sono cambiati poi tanto. Quando il governo presentò la legge di Bilancio, lo scorso anno, Orsini notò “l’assenza di politiche industriali” e la mancanza di coraggio. Al che il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso arrivò a sostenere che l’intervento superava tutte “le aspettative”. Con tanto di replica piccata di Orsini: “Forse ha delle tabelle diverse dalle nostre”.