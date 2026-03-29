Meloni chiama Pizzaballa, Tajani convoca l'ambasciatore israeliano

Il governo italiano esprime vicinanza al cardinale Pizzaballa, a Padre Ielpo e ai religiosi ai quali le Giorgia Meloni dopo quanto accaduto questa mattina a Gerusalemme. Impedire l’ingresso al Patriarca di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa, ha aggiunto, rappresenta “un’offesa non solo per i credenti, ma per ogni comunità che riconosca la libertà religiosa”. La premier ha anche contattato telefonicamente Pizzaballa per ribadire il sostegno personale e dell’esecutivo.

e ai religiosi ai quali le autorità israeliane hanno impedito oggi di celebrare la messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro". Così la premierdopo quanto accaduto questa mattina a Gerusalemme. Impedire l’ingresso al Patriarca di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa, ha aggiunto, rappresenta “un’offesa non solo per i credenti, ma per ogni comunità che riconosca la libertà religiosa”.per ribadire il sostegno personale e dell’esecutivo.

Il caso di

Sul piano diplomatico si muove la Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato per domani l’ambasciatore israeliano in Italia per chiedere chiarimenti. In un messaggio sui social, Tajani ha definito “inaccettabile” l’accaduto, annunciando di aver dato istruzioni all’ambasciatore italiano in Israele di esprimere “sdegno” alle autorità locali e ribadire la posizione italiana a tutela della libertà di religione.

Dura anche la presa di posizione del ministro della Difesa Guido Crosetto, che parla di episodio “grave e profondamente preoccupante”, sottolineando come il divieto colpisca “milioni di fedeli nel mondo” e metta in discussione un principio fondamentale. Sulla stessa linea il vicepremier Matteo Salvini, che definisce quanto accaduto “inaccettabile e offensivo”, esprimendo sostegno alla posizione “chiara e inequivocabile” del governo.