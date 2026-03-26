Igor Taruffi a quintali: “I voti del No non sono del Pd. Calmi!”

Roma. Elly Schlein, la tua fortuna si chiama Igor. Questa è la fatica, il sacrificio, gli sputi sopportati da Igor Taruffi, Taruffenko, un eroe, anzi diciamo “le quintalate di cioccolato che mi sono preso”. Parla il buon soldato Igor, il braccio destro e sinistro di Schlein, il suo Montaigne:Il flusso, l’analisi e la strategia, l’equilibrio di Igor: “Possiamo vincere, ma dire che abbiamo già vinto, ce ne passa. Non commettiamo questo errore. Stiamo calmi. Non montiamoci la testa. Fatica, pedalare”. Saliamo sulla sella di Igor: “Da anni perseguiamo un disegno”. E non è l’arabesco. Sempre il buon soldato: “Ricordate quando andai in Basilicata per le regionali?”. Ricordiamo che venne preso a sputacchi e che Taruffi andò via. “Non è andata così. Sono passati due anni e posso dirlo. Ormai è tutto in prescrizione. Era la prima volta che bisognava scegliere, costruire un’alleanza con il M5S. Era la prima volta che dovevamo provarci.