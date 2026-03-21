A 87 anni è morto l'ex ministro Dc Paolo Cirino Pomicino

Deputato dal '76 al '94, ministro e leader della corrente andreottiana della Democrazia cristiana, Pomicino era nato a Napoli nel settembre del 1939

E' morto l'ex ministro e leader della Dc andreottiana, Paolo Cirino Pomicino. Si è spento a Roma, all'età di 87 anni, alle 16, nella clinica Quisisana. ''Si' vi confermo questa dolorosa notizia, ho parlato poco fa con la signora Lucia e questa volta Paolo non c'è l'ha fatta'', ha detto all'Adnkronos l'esponente democristiano Gianfranco Rotondi che ricorda commosso così Pomicino: ''La sua battaglia contro i mali che lo hanno afflitto è stata un infinito inno alla vita, ci ha insegnato che la vita va amata vissuta e difesa. E' stato un grande leader''.

Pomicino era nato a Napoli, il 3 settembre 1939. Lo scorso novembre, parlando con il Foglio, aveva raccontanto l'incontro e il grande amore con sua moglie Lucia.

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Pomicino è stato anche un grande amico e collaboratore del Foglio. L'ultima volta ci aveva scritto per spiegare come mai, da vero garantista, sulla riforma Nordio non era d'accordo. Questo e la gran parte dei suo interventi li potete trovare qui.