Meloni: “Crisi complessa: compattiamoci. L'Italia non è in guerra"

"E' sempre auspicabile nelle fasi più difficili della storia, che una nazione come la nostra sappia compattarsi". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, nonché sugli sviluppi della crisi in medio oriente dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. "Lo dico perché uno scenario come questo impone a tutte le classi dirigenti responsabilità e lucidità", ha aggiunto la premier. "Si può fare senza rinunciare a nulla della propria identità politica" e "mi auguro che l'Italia possa parlare nelle prossime settimane con una sola voce. Anche se ciò non dovesse verificarsi il governo continuerà ad affrontare la crisi con serietà e abnegazione", ha detto Meloni. (articolo in aggiornamento)

Meloni: "Il nostro non è un governo che si sottrare al confronto parlamentare"

La presidente del Consiglio ha chiesto al Parlamento di affrontare la crisi in medio oriente "con uno spirito costruttivo e di coesione, sottraendo la discussione a una polarizzazione politica che, banalizzando, non aiuta nessuno a ragionare con profondità. Perché, colleghi, qui non c’è un governo che si sottrae al confronto parlamentare". La premier ha infatti ricordato come per due volte in una settimana si siano presentati alle Camere Antonio Tajani e Guido Crosetto, ministri dell'Esteri e della Difesa, proprio sulla situazione dei paesi del Golfo. Meloni ha poi risposto agli attacchi che le opposizioni le hanno fatto dall'inizio della guerra: "Qui non c’è un governo 'complice' di decisioni altrui, né tantomeno un governo 'isolato' in Europa, e nemmeno un governo colpevole delle conseguenze economiche che questa crisi può avere sui cittadini, le famiglie e le imprese italiane. Qui c’è il governo italiano, chiamato, suo malgrado, ad affrontare uno dei tornanti più complessi della storia recente. E preferiremmo non doverlo fare da soli". "Lo dico - ha continuato la premier - perché uno scenario come questo impone alle classi dirigenti, a tutte le classi dirigenti, responsabilità, lucidità e capacità di adattare le proprie decisioni alla rapidità degli eventi. Mi auguro che lo spirito di questo appello possa essere raccolto e che l’Italia possa parlare, nelle prossime settimane, con una sola voce.

Leggi anche: Tra farsa e tragedia in parlamento Crosetto: “L'attacco in Iran è fuori dal diritto”. Il Pd tenta una mediazione. Guerini e Renzi: “Come si fa a dire no su Cipro?” Carmelo Caruso

Meloni: "Sulle basi militari l'Italia si attiene agli accordi, come la Spagna"

Sulle basi militari "mi pare che tutti i partner europei si stiano attenendo a quello che prevedono i loro accordi in questa materia", ha detto la premier. "Anche il governo spagnolo, di cui tanto si parla, ha detto tramite il suo portavoce che 'esiste un accordo bilaterale tra Spagna e Stati Uniti e, al di fuori di quell'accordo, non ci sarà alcun utilizzo delle basi spagnole'. Il che significa che l'accordo non viene messo in discussione e che non vengono messe in discussione tutte le attività che rientrano nell'accordo. È quello che sta facendo anche l'Italia, e francamente stupisce che questa scelta venga condannata in patria ed esaltata in Spagna dalle stesse, identiche, persone. Un po' di logica, da questo punto di vista, non guasterebbe". "A meno che - ha aggiunto - la questione non sia che dobbiamo chiudere le basi americane in territorio italiano, perché in questo caso permettetemi di dire che chi lo sostiene avrebbe potuto farlo quando era al governo e quando, invece, ha scelto di fare altro, e non lasciarlo intendere quando si trova all'opposizione".

Leggi anche: il colloquio Cosa può fare oggi l'America (e cosa no) nelle sue basi militari in Italia Federico Giorgetti

Meloni: "Siamo di fronte a una crisi del diritto internazionale"

"Siamo di fronte a una evidente crisi del diritto internazionale e degli organismi multilaterali e al venir meno di un ordine mondiale condiviso. Si tratta di un processo in corso da tempo, ma che ha avuto, come ho già detto, un punto di svolta ben preciso, ovvero l'anomalia dell'invasione di una nazione vicina da parte di un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, cioè proprio di quell'organismo che del diritto internazionale dovrebbe essere il primo garante". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "La destabilizzazione globale che ne è derivata - ha aggiunto la premier - ha avuto le sue ripercussioni anche in medio oriente, dove pure l'attuale conflittualità ha una data di inizio chiara e non è quella del 28 febbraio 2026, ma quella del 7 ottobre 2023. È l'attacco barbaro, folle al territorio israeliano da parte di Hamas, un attacco letale e sofisticato che è stato possibile anche grazie al sostegno finanziario, logistico e di equipaggiamento fornito dall'Iran a questo gruppo terroristico".

Ma Teheran non ha sostenuto solo l'organizzazione terroristica che governa nella Striscia, perché, continua la premier, l'Iran "ha fornito lo stesso sostegno negli ultimi decenni a Hezbollah in Libano, a molteplici gruppi armati in Iraq e in Afghanistan, responsabili anche della morte di soldati italiani, agli Houti in Yemen, al regime di Assad in Siria e che si estende oltre i confini del medio oriente, se si considera che l'Iran fornisce alla Russia droni shahed, ovvero l'arma più utilizzata e più insidiosa nella campagna di aggressione alla popolazione civile in Ucraina. È questo il contesto di crisi attuale del sistema internazionale".