Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da Azione

L'eurodeputata ufficializzerà l'uscita dalla delegazione dem lunedì prossimo in conferenza stampa

Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare, secondo quanto appreso dal Foglio, ufficializzerà l'uscita dalla delegazione dem al Parlamento europeo in una conferenza stampa organizzata lunedì prossimo a Bruxelles. Gualmini, esponente dell'ala riformista, sarebbe a un passo dall'entrare in Azione, il partito guidato da Carlo Calenda. La decisione da parte di Gualmini, ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna, era maturata da giorni, sempre più in rotta con la linea politica del Nazareno. "E' una scelta molto sofferta", ha scritto Gualmini stessa in una chat di parlamentari del Pd.

L'ufficializzazione della fuoriuscita dal Pd le consentirà di partecipare alla prossima plenaria al Parlamento europeo, in programma a metà marzo, già nelle file del prosimo gruppo. Negli ultimi giorni ci sono state interlocuzioni con i liberali di Renew. Un'opzione è che Gualmini potesse rimanere nel gruppo dei Socialisti europei, da indipendente. Ma ora è un passo dal transito in Azione.