Angelo Tanese alla guida di Agenas: la scelta di Palazzo Chigi

Dopo un anno di stallo, la Conferenza delle Regioni ha scelto la via del compromesso per evitare il commissariamento di uno snodo tecnico essenziale del servizio sanitario nazionale, restituendo all’Agenzia una governance piena

Dopo un anno di stallo, la Conferenza delle Regioni ha scelto la via del compromesso per evitare il commissariamento di uno snodo tecnico essenziale del Servizio sanitario nazionale, restituendo all’Agenzia una governance piena, seppur dichiaratamente “transitoria”. La proposta di Massimiliano Fedriga alla presidenza è un segnale politico chiaro.

Le Regioni puntano su una figura che è insieme garante istituzionale e interprete del loro peso nei rapporti con lo stato. Accanto a lui, la nomina di Angelo Tanese a direttore generale. Tanese, uomo vicino a Zingaretti e già responsabile del poliambulatorio alla Farnesina , passò nel 2022 dalla guida della Asl Roma 1 a capo del personale del Dipartimento Informazioni e Sicurezza, l’organo di raccordo tra Palazzo Chigi e le agenzie di intelligence Aisi e Aise. La sua nomina a Dg di Agenas pare sia stata fortemente voluta da Palazzo Chigi.

Secondo alcuni rumors, la Campania avrebbe accettato di fare un passo indietro sul proprio candidato, Jonathan Pratschke, sul quale si era raggiunta la maggioranza ma non la necessaria unanimità in Conferenza, in cambio dell’uscita dal piano di rientro entro fine anno. Intendiamoci, nulla di scandaloso. Anzi, un’uscita che arriverebbe dopo mesi di polemiche tra amministrazione locale e Governo alla luce della sentenza del Tar Campania del novembre 2025 che aveva accolto il ricorso della Regione contro il diniego del ministero della Salute. All’epoca, la decisione governativa era stata letta come una forzatura a ridosso delle elezioni regionali, con l’accusa di voler incidere sugli equilibri della campagna elettorale. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha salutato la nuova governance con parole di rito e ringraziando il commissario Americo Cicchetti che, dopo il ministero di Lungotevere Ripa, sarà costretto a lasciare ora anche l’Agenzia. A questo punto, evitato last secondo il commissariamento con questa soluzione ponte, l’Agenas sarà messa davvero nelle condizioni di svolgere il suo ruolo di cerniera tecnica tra centro e territori? Lo scopriremo nei prossimi mesi.