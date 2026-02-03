Rinviato a giovedì il Consiglio dei ministri sulla sicurezza. I problemi del governo con il Colle

Giorgia Meloni ha preferito muoversi con calma e oculatezza per evitare attriti con il Quirinale e non creare delle crepe all'interno della maggioranza

Il prossimo Consiglio dei ministri si dovrebbe tenere giovedì nel pomeriggio, verso le 17, e non mercoledì come inizialmente programmato. Il governo ha ritenuto infatti necessario un "rinvio tecnico" di 24 ore per mettere a punto le norme del nuovo decreto Sicurezza. Uno slittamento che però più che un "rinvio tecnico" è un tentativo di mediazione con la presidenza della Repubblica per arrivare a un compromesso tra esecutivo e Colle su alcune norme inserite nel nuovo decreto Sicurezza, soprattutto circa il fermo preventivo a 12 ore.

Allinearsi prima per evitare bocciature poi, è questo che ha suggerito a Giorgia Meloni di muoversi con calma e oculatezza nonostante gli scontri di sabato a Torino tra manifestanti pro Askatasuna (il centro sociale sgomberato il 18 dicembre 2025) e le forze dell'ordine, con alcuni agenti finiti in ospedale, offrissero quei requisiti di necessità e urgenza per varare il decreto Sicurezza.

A Palazzo Chigi hanno seguito i suggerimenti del Colle, hanno evitato di affrettare i tempi, anche perché se il Campo largo si è spaccato sulla sicurezza, anche all'interno della maggioranza ci sono sensibilità diverse su alcuni dettagli del decreto, con la Lega e parte di Fratelli d'Italia che spingono per norme ipersevere, mentre l'altra parte di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati vorrebbero un'atteggiamento meno invasivo e più cauto.