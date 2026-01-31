A Torino razzi e bombe carta contro la polizia: il corteo per Askatasuna finisce in scontri

Un gruppo di manifestanti ha deviato dal percorso concordato per raggiungere la sede del centro sociale sgomberato. Lacrimogeni e idranti per sedare i disordini. Feriti tra manifestanti e agenti

Gli scontri erano attesi e ci sono stati. A Torino volano bombe carta verso le forze dell'ordine, che rispondono con l'uso di lacrimogeni e idranti. In fiamme i cassonetti. Si contano i primi feriti in mezzo a scene di guerriglia urbana. E' l'esito del corteo organizzato in risposta allo sgombero del centro sociale Askatasuna, partito questo pomeriggio alle 14. Le tensioni con la polizia - che ha blindato la città - sono scoppiate quando una parte del corteo ha deviato dal percorso concordato entrando in corso Regina Margherita, dove al civico 47 aveva sede lo storico centro sociale. Qui la polizia aveva predisposto un cordone per impedire l’avanzata dei manifestanti. Tra questi, gruppi di autonomi e anarchici, molti dei quali a volto coperto. Prima degli scontri il gruppo era rimasto fermo a lungo, in attesa del buio, per evitare di essere identificato.

La manifestazione ha visto la confluenza di tre tronconi partiti da Porta Susa, Porta Nuova e Palazzo Nuovo. Secondo gli organizzatori hanno partecipato circa 50 mila persone, mentre per la questura i presenti erano poco meno di 20 mila. Il corteo ha attraversato il lungo Po, da piazza Vittorio Veneto alla Gran Madre, per poi proseguire verso corso San Maurizio e l’area del Rondò Rivella, fino al punto in cui è avvenuto il contatto con le forze dell’ordine.