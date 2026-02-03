Il volto di Meloni in un affresco potrebbe allarmare pure i madonnari di Piazza Navona

La levata di voci e di scudi arriva perché la faccia è quella dell’odiata Meloni. Tanto rumore per nulla quando da anni troneggia davanti alla Stazione Termini un monumento a Papa Wojtyla che però (nessuno lo ha notato?) ha la faccia di Charlie Brown

Bello saper ancora scherzare! Peccato che tutti prendano e si prendano sempre e troppo sul serio. Se fossi stato io il restauratore della Cappella del Crocifisso di San Lorenzo in Lucina avrei fatto lo stesso o forse di peggio o di meglio, dipende dai punti di vista, senza ovviamente essere blasfemo. Il restauratore Valentinetti davanti a un affrescaccio fatto male, fatto da qualche pittoraccio ventisei anni fa, si è voluto divertire e a un angelo ci a messo la faccia della Meloni. E che mai sarà. Michelangelo nel Giudizio Universale della Cappella Sistina ha messo la propria pelle tenuta in mano da San Bartolomeo e magari ci ha ficcato chi sa chi fra le altre anime, senza che nessuno, probabilmente, se ne fosse nemmeno accorto.

La cosa che snerva nel caso dell’angelo è che la levata di voci e di scudi arriva perché la faccia è quella dell’odiata Meloni. Se il nostro restauratore ci avesse messo la faccia di Berlinguer o, per rimanere nel politicamente corretto, il volto di Ornella Vanoni nessuno avrebbe avuto nulla da ridire e forse nessuno se ne sarebbe mai accorto. Anzi, forse sarebbe sceso il lacrimone e Valentinetti sarebbe andato da Fazio, ma forse ci va lo stesso. Burla oppure omaggio che sia non cambia nulla e si sta discutendo, si può ben dire, del sesso degli angeli. Va bene che tutto fa notizia, ma c’è un limite a tutto e un limite anche alla notizia. Smuovere Sovrintendenza, opposizioni e addirittura un cardinale per avere chiarimenti è ridicolo e pure un po’ imbarazzante. Devono stare attenti i madonnari di Piazza Navona se fanno gli spiritosi e se a una Madonna mettono la faccia della Schlein rischiano di essere denunciati da Salvini. Tanto rumore per nulla quando da anni troneggia davanti alla Stazione Termini un monumento a Papa Wojtyla che però (nessuno lo ha notato?) ha la faccia di Charlie Brown. Apriti (o chiuditi) cielo.