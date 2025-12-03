Salvini: "Il Ponte si farà, lo vuole anche l'Ue". E si scontra con Boschi sul caro voli

Il vicepremier leghista ha risposto a due interrogazioni di M5s e Avs sull'infrastruttura bocciata dalla Corte dei Conti: "Il governo è già a lavoro sui rilievi". In mattinata l'attacco alla capogruppo di Italia Viva alla Camera che lo ha interrogato sui prezzi degli aerei: "Bisogna spiegarle come funziona"

"Il ponte sullo Stretto si farà, milioni di italiani lo vogliono, lo aspettano e lo meritano, non è un capriccio del ministro Salvini ma una priorità dell'Unione europea", ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time di oggi pomeriggio alla Camera dei Deputati. Dopo la battuta d'arresto per le motivazioni fornite giovedì scorso dalla Corte dei Conti sulla bocciatura della delibera Cipess relativa al progetto, il ministro leghista sembra non aver perso l'entusiasmo. Ci tiene a sottolineare che "già nel 1984 venne identificato (il ponte ndr) come anello mancante per aumentare i collegamenti tra paesi" dall'Ue e che "l'intero governo è al lavoro sui rilievi trasmessi dalla Corte dei Conti", aggiungendo che "sono di diversa natura: alcuni attengono alle interlocuzioni con l’Ue, che si sono svolte sempre in uno spirito di leale collaborazione; altri alle procedure amministrative poste in essere per la mole ingente di documenti necessari per la delibera Cipess, e su questi aspetti sono in corso gli approfondimenti tecnici, non politici per comprendere come integrare al meglio il corposo apparato documentale già disponibile”. Mentre "la scelta di non procedere con una nuova gara non è una scelta di convenienza, ma una scelta di buonsenso, fondata su uno studio accurato di tutte le carte. Il diritto europeo circoscrive ma non vieta modifiche al contratto", ha sottolineato il ministro. "Non si chiedono deroghe strampalate ma di applicare le stesse regole di altre opere strategiche".

Salvini: "A Boschi bisogna spiegare come funziona il mercato". E in Aula: "Complimenti per la scelta cromatica del vestito"

Nel corso del question time, Salvini si è anche congratulato con l'interrogante Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva: "Mi complimento con la presidente Boschi, per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi in Aula". La deputata indossava una giacca verde, come il verde Carroccio. Nella sua interrogazione, Boschi chiedeva chiarimenti sull'aumento dei prezzi dei trasporti aerei, ferroviari e dei carburanti in occasione delle festività natalizie. Per i servizi intercity e regionali, il vicepremier ha detto che "non sono stati registrati aumenti sulle tariffe base rispetto a quanto stabilito nel vigente contratto", aggiungendo che "nei periodi festivi le soluzioni più convenienti tendono a esaurirsi rapidamente lasciando disponibili soprattutto le tariffe delle classi in servizio più elevate". Sul caro voli, invece, Salvini ha spiegato che "riguardano in prevalenza altre competenze di altri ministeri" e che "il trasporto aereo è un settore liberalizzato, regolato da norme europee che attribuiscono alle compagnie piene autonomia dalle definizioni rotte e tariffe". Netta la replica di Boschi: "È quasi commovente sentir parlare il ministro Salvini di libero mercato e regole europee. Peccato che valga solo quando il prezzo lo pagano gli studenti fuori sede e i cittadini che dal nord devono tornare al sud durante le festività natalizie. Quando invece si tratta di banche - contesta la capogruppo di Iv - il libero mercato scompare, perché il governo le mani in pasta ce le mette col golden power, esponendoci perfino al rischio di infrazione europea".

Ma già stamattina il ministro aveva tirato in ballo Boschi, durante il suo intervento all'inaugurazione del Palazzo dell'aviazione civile Enac. "L'Onorevole mi imputa l'aumento delle tariffe aeree per Natale. E poi c'è il Pd della mia Lombardia che mi ha raffigurato in un mix tra Pagliaccio e Babbo Natale con sotto l'aumento dei prezzi", ha detto Salvini, aggiungendo: "Sappiamo che siamo in una logica di mercato, in un'economia di mercato. Io posso stressare il gestore ferroviario pubblico ovviamente per contenere i prezzi. Però l'anno prossimo invitate la Boschi così le spiegate un po' come funziona il mercato e come funzionano le tariffe, ognuno fa il suo mestiere per carità di Dio".

Parole che hanno suscitato la reazione di Italia Viva, che con una nota affidata alla senatrice Raffaella Paita ha definito l'atteggiamento di Salvini "vigliacco e irrispettoso nei confronti dell'opposizione".