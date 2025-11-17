Nuovo stop della Corte dei conti al Ponte sullo Stretto. Salvini: "Nessuna sorpresa. Resto fiducioso"

La magistratura contabile ha negato il visto di legittimità al decreto del ministero dei Trasporti che approva la convenzione con la società Stretto di Messina Spa. Il ministro e leader della Lega: "È l'inevitabile conseguenza del primo stop"

Nuovo stop della Corte dei Conti al progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina. La magistratura contabile ha infatti negato il visto di legittimità al III atto aggiuntivo alla convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina Spa. “Nessuna sorpresa: è l’inevitabile conseguenza del primo stop", ha commentato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

"La Sezione centrale di controllo di legittimità, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza di oggi, 17 novembre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto del 1° agosto 2025, n. 190, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante 'Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria'. Approvazione III Atto aggiuntivo alla convenzione del 30 dicembre 2003, n. 3077, fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina spa", si legge in una nota della Corte. Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note entro trenta giorni, con apposita deliberazione.

Nemmeno un mese fa, a fine ottobre, la Corte dei Conti aveva reso noto alcuni rilievi e deciso di non registrare la delibera Cipess di approvazione del progetto definitivo e del piano economico-finanziario del Ponte sullo Stretto. Le motivazioni non sono ancora state rese note. "I nostri esperti sono già al lavoro per chiarire tutti i punti", ha fatto sapere oggi il ministro Salvini. aggiungendo: "Resto assolutamente determinato e fiducioso”.