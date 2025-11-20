Chi ci sarà al contro evento dei riformisti Pd a Prato

Mentre gli schleiniani si radunano a Montepulciano, lo scontento consigliere Biffoni chiama a raccolta il mondo riformista nella sua città. Ospiti Aleotti (Confindustria), Bentivogli (Base Italia) e Bontempi (Nomisma)

Gli schleiniani il 28 novembre si ritrovano a Montepulciano e loro rispondono con un bell’evento a Prato. Tra i riformisti giurano non sia andata così, che l’evento in programma il 29 novembre fosse già stato prenotato da tempo, sicuramente prima delle ultime indigestioni nei confronti della giunta Giani in Toscana, da cui è rimasto escluso l’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, forte di 23 mila preferenze. Fatto sta che proprio quell’amaro in bocca ha convinto Biffoni che Prato fosse la location perfetta per dare seguito all’incontro riformista del mese scorso a Milano. Il convegno s’intitola “Innovare per competere. Le nuove sfide della manifattura” e vedrà presenti, tra gli altri, Giorgio Gori, Graziano Delrio, Filippo Sensi. Tra gli ospiti Lucia Aleotti, vicepresidente Confindustria con delega al Centro Studi, Marco Bentivogli, coordinatore di Base Italia, Andrea Bontempi, direttore generale di Nomisma, Marco Buti, che insegna all’Istituto Universitario Europeo. E Tommaso Nannicini, ex Pd ora professore di Economia politica nello stesso ateneo. Il duello all’interno del Pd, quindi, va in scena a 140 chilometri di distanza.