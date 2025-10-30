Il correntissimo per Schlein. La cantina Orlando-Franceschini-Speranza

La chiamano "area", ma nel Pd quando cominciano a usare questo termine è per non darsele. A fine novembre appuntamento a Montepulciano per la nascita della nuova corrente a sostegno della segretaria dem

Come si fa a non amarli? Il correntissimo Pd è un grande spasso, il correntissimo Franceschini-Orlando-Speranza allarga ma precisa: restiamo tutti a casa nostra. Il 28-29-30 novembre si va in massa a Montepulciano a fare una bicchierata e ad assistere alla nascita della corrente a sostegno di Elly Schlein. Magnifico. Più che magnifico. Solo che adesso occorre correggere. Il correntissimo, ci spiegano, è “un’area”. Nel Pd quando cominciano a dire “area” è per non darsele. Orlando, il Bogart di La Spezia, non scioglie la sua corrente Dems, Franceschini il Grande rimane nella sua officina e Speranza è ancora determinato, determinativo, come un Articolo 1. Insomma, che diamine fanno?

Dalle cantine di Montepulciano ci spiegano che è semplice: se c’è una minoranza, quella di Lorenzo Guerini, “i ferrovieri dem”, c’è anche una maggioranza che serve a mettere a riparo la segretaria. Dai palmenti democratici ci sussurrano invece che i persiani Alberto Losacco e Chiara Braga (franceschiniani purissimi) si stavano un po’ allargando togliendo vitigni a Orlando e Speranza. Non va bene. Peppe Provenzano, il Gromyko di Elly, e Marco Sarracino, il Careca di Elly, vogliono allargare anche a Cuperlo, ai lettiani, a Goffredo Bettini e il sogno rimane sempre il duo Orfini-Amendola. Se Ciccio Boccia vuole, ovviamente, c’è sempre una celletta, una stanzetta, tutta per Ciccio. Perché diluire il vino orlandiano con il vino franceschiniano? Al momento, per non sbagliare, come si fa quando si è fidanzati da poco: tu dormi a casa tua e io dormo a casa mia e il fine settimana andiamo a Montepulciano. A proposito: abbiamo la lista dei contadini che arrivano. Orlando, Bogart, invita il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, il compagno Orsini, e intende coinvolgere anche Pierpaolo Bombardieri della Uil. Il reparto scrittori e storici è coperto da Gianrico Carofiglio e Michela Ponzani. Chiude l’iniziativa la segretaria Elly Schlein. Il Pd è frizzante come il vino. Le polemiche? In cantina.