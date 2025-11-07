Il caso
"Profondamente delusi". La bersagliera Bardelli molla Vannacci (e guarda a Marco Rizzo)
La leader del Team di Varese lascia il Mondo al contrario. "Ma andiamo avanti". Dopo lo stop della Lega ai gruppi di Vannacci sul territorio qualcosa si è rotto. E adesso molti militanti della prima ora sono pronti a riposizionarsi
Addio generale. Stefania Bardelli, la bersagliere di Varese, la fedelissima, molla Roberto Vannacci. "Ci ha profondamente delusi", si legge in un comunicato del Team Angelo Vidoletti che annuncia l'uscita dall'associazione Il mondo al contrario. Ma il gruppo proseguirà la sua attività autonomamente. Come? Forse guardando a Marco Rizzo, il comunista-sovranista, a cui più di uno tra i delusi sta guardando da un qualche mese. Cioè da quando l'attività del generale si è legata sempre di più a quelle della Lega.
Bardelli, in più di un'occasione, aveva mandato segnali all'europarlamentare della Lega. “Il mondo al contrario non si raddrizza camminando accanto a chi l’ha ribaltato", aveva detto al Foglio Bardelli. Nel frattempo dalla Lega, dopo il consiglio federale che si è tenuto a Milano il 22 ottobre, erano arrivate indicazioni chiare verso i Team Vannacci: non posso fare politica nella Lega. Durante quel vertice - a cui Vannacci non si è nemmeno collegato - c'è stato una sorta di processo al generale, considerato da molti nel partito come il principale responsabile del flop elettorale della Lega in Toscana (l'unico eletto, attraverso il listino bloccato, è stato il suo fedelissimo Massimiliano Simoni).
Bardelli, dopo la presa di posizione del Carroccio, aveva replicato: "Ci teniamo a ribadire che il Team Vidoletti, associazione culturale, non vuole essere ‘benvenuto’ ad affiancare alcun partito. Noi andiamo avanti", prima di rivolgersi direttamente al generale: “Se a Vannacci questo non sta bene, ce lo dica chiaramente. In caso contrario noi non molliamo”.
Da allora qualcosa si è rotto nei rapporti tra Bardelli e il vicesegretario leghista, fino alla svolta di queste ore: le strade si separano. Il generale, sotto attacco anche da parte del fronte leghista per le sue posizioni troppo ideologiche e lontane dalla tradizione politica della Lega, perde così un altro pezzo. Altri invece avevano preso un'altra via già da tempo, come Fabio Filomeni, il colonnello e già presidente del Mondo al contrario, che sin dall'inizio non aveva gradito l'avvicinamento al partito di Salvini. Più di recente anche l'ex senatore Umberto Fusco, il fondatore di "Noi con Vannacci", aveva espresso tutte le sue perplessità per il percorso imboccato dal generale, annunciando la fine dell'esperienza del movimento vannacciano della prima ora.
Al Foglio, Fusco aveva spiegato le sue perplessità su Vannacci: "Il progetto iniziale non esiste più". Ma soprattutto, guardando in avanti, l'ex senatore diceva: “Adesso vedo in campo solo Marco Rizzo”. Non è l'unica a pensarla così, molti (ex) vannacciani, pare si stiano guardando intorno per riposizionarsi. Tra questi anche la bersagliera Bardelli, che il prossimo 15 novembre dialogherà a Brinzio proprio con Rizzo,
L'incontro al Nazareno
Asse Orsini-Schlein. Confindustria dal Pd per la contromanovra: "L'Ue penalizza le imprese"
Il presidente di via dell'Astronomia vede la segretaria dem. È il secondo faccia a faccia: "Evitare che le nostre imprese chiudano a causa della burocratizzazione europea". La dem: "Occorre superare i veti e mettere in campo un grande piano di investimenti pubblici per le aziende". Misiani lascia la riunione prima della fine. Lo segue anche Orlando: "Ho il treno"
La decisione
Niente terzo mandato per Fugatti. La Consulta lo boccia anche per la Provincia di Trento
L'ufficio stampa della Corte costituzionale comunica la decisione presa sul ricorso della presidenza del Consiglio che equipara la provincia autonoma alle altre regioni. I giudici costituzionali, sempre su ricorso del governo, avevano preso una decisione analoga anche sulla legge campana che aveva fatto approvare Vincenzo De Luca. La Corte definisce il divieto di terzo mandato "un principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica"
La risposta