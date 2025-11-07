"Profondamente delusi". La bersagliera Bardelli molla Vannacci (e guarda a Marco Rizzo)

La leader del Team di Varese lascia il Mondo al contrario. "Ma andiamo avanti". Dopo lo stop della Lega ai gruppi di Vannacci sul territorio qualcosa si è rotto. E adesso molti militanti della prima ora sono pronti a riposizionarsi

Addio generale. Stefania Bardelli, la bersagliere di Varese, la fedelissima, molla Roberto Vannacci. "Ci ha profondamente delusi", si legge in un comunicato del Team Angelo Vidoletti che annuncia l'uscita dall'associazione Il mondo al contrario. Ma il gruppo proseguirà la sua attività autonomamente. Come? Forse guardando a Marco Rizzo, il comunista-sovranista, a cui più di uno tra i delusi sta guardando da un qualche mese. Cioè da quando l'attività del generale si è legata sempre di più a quelle della Lega.



Bardelli, in più di un'occasione, aveva mandato segnali all'europarlamentare della Lega. “Il mondo al contrario non si raddrizza camminando accanto a chi l’ha ribaltato", aveva detto al Foglio Bardelli. Nel frattempo dalla Lega, dopo il consiglio federale che si è tenuto a Milano il 22 ottobre, erano arrivate indicazioni chiare verso i Team Vannacci: non posso fare politica nella Lega. Durante quel vertice - a cui Vannacci non si è nemmeno collegato - c'è stato una sorta di processo al generale, considerato da molti nel partito come il principale responsabile del flop elettorale della Lega in Toscana (l'unico eletto, attraverso il listino bloccato, è stato il suo fedelissimo Massimiliano Simoni).



Leggi anche: Il caso “Fuori”: nella Lega scatta il processo a Vannacci. L'allarme di Romeo Ruggiero Montenegro





Bardelli, dopo la presa di posizione del Carroccio, aveva replicato: "Ci teniamo a ribadire che il Team Vidoletti, associazione culturale, non vuole essere ‘benvenuto’ ad affiancare alcun partito. Noi andiamo avanti", prima di rivolgersi direttamente al generale: “Se a Vannacci questo non sta bene, ce lo dica chiaramente. In caso contrario noi non molliamo”.