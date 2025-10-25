Boccia attack! Congresso Pd, ora! E la sua corrente

Il Bravo di Elly Schlein è scettico sul "Correntissimo" Orlando-Franceschini-Speranza che nascerà a Montepulciano a fine novembre. E ripete alla segretaria che è necessario convocare il congresso subito, adesso, in primavera

Pd, mon amour! Cronache di una nuova corrente annunciata. Francesco Boccia si è imbronciato perché solo lo han lasciato. Il Bravo di Elly Schlein potrebbe anche lui farsi la corrente Pd, “I bocciofili”. Boccia è scettico sul “Correntissimo” Orlando-Franceschini-Speranza che nascerà a Montepulciano a fine novembre (speriamo che ci offrano almeno un quartino di vino) di cui abbiamo scritto ieri. È la triplice/quadriplice del Pd, pro segretaria (si dice sempre così) e c’è anche Peppe Provenzano, il Gromyko di Milena che ha la barbetta fulva, tirabaci.

Nel partito da ventiquattro ore si stanno sbellicando dalle risate. Quando hanno letto che il “Correntissimo” sarà organizzato dai “quarantenni che non hanno avuto potere” anche il trisavolo di Matteo Orfini, da lassù, ha pensato: “Provenzano, Chiara Braga, Alberto Losacco che non hanno avuto potere? Ma questi già dall’asilo nido avevano la carica di responsabile per i rapporti con il capo cuoco della mensa”. Vabbè, andiamo avanti. Ciccio Boccia appresa la notizia del “Correntissimo” ha compreso che è tutto un tentativo per metterlo a disagio con la nostra segretaria; solo un modo per arginare il suo diritto di veto, la sua influenza. Il Bravo Ciccio, in questi anni, di fido scudiero di Schlein, si è preso le spazzolate della stampa riformista, le critiche. Ha sempre difeso la linea: “Elly vincerà, il Pd andrà a Palazzo Chigi” (e Bonaccini farà il ministro per lo Sviluppo economico così smetterà di andare la sera da Giletti, Rete 4 e Telenorba).

Boccia ha sempre argomentato che in questo momento non servono correnti Pd. La segretaria approva. Che fare ora con la triplice/quadriplice ? Guaio. Il Bravo ripete alla segretaria che è necessario convocare il congresso subito, adesso, in primavera. Una fatica. Nel Pd, Boccia, non può mai stare sereno, andare alla Festa del cinema con la moglie (la bellissima Nunzia De Girolamo; Ciao Nunzia!). Boccia deve reagire. Potrebbe imbullonare, lucidare la vecchia corrente “Vedrò” di Enrico Letta, tutti amici suoi, e farla diventare “i Bocciofili”. La sola certezza: stiamo andando alla grande. Siamo già ad almeno tre correnti: i volenterosi di Guerini, il correntissimo per Schlein e forse “i bocciofili”. Preparate una giacca a vento. Il Pd è il partito del Dio Eolo. Uuuuuuffffffff