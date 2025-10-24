Notizia: ecco il nuovo "correntissimo" per Schlein

A Milano oggi arrivano oggi i gendarmi di Guerini (e Gentiloni) ma il 28-29-30 novembre si va tutti a Montepulciano per la tre giorni dei cosacchi per la segretaria. Ad animare il reparto sono i quarantenni. Orlando-Franceschini e Speranza scrivono la musica ma l’organizzazione è di Marco Sarracino

L’alta velocità di Schlein è Milano-Montepulciano. Il Pd è vivo! A Milano arrivano oggi i gendarmi di Guerini (e Gentiloni) ma il 28-29-30 novembre, preparatevi, notizia! Si va tutti a Montepulciano per la tre giorni dei cosacchi per Schlein. Nasce il “correntissimo” a sostegno della segretaria e si fondono ben tre aree, quattro pesi massimi della sinistra: Orlando, Provenzano, Franceschini, Speranza. I cosacchi per Schlein hanno informato anche Igor Taruffi, Tarruffenko, lo spicciafaccende di Elly. Taruffi dovrebbe partecipare all’evento che vi annunciamo si presenta come la nuova Gargonza del Pd (dice Chatgpt: Gargonza, riunione del 1997, in tal castello, che precedette la nascita dell’Ulivo, momento fondamentale). Non si capisce ancora cosa ne pensi Francesco Boccia, il Bravo di Schlein, ma gli organizzatori assicurano che se “Boccia vuole aggregarsi, gli prenotiamo una celletta”. Ad animare il reparto cosacchi per Schlein sono i quarantenni. Orlando-Franceschini e Speranza scrivono la musica ma l’organizzazione è di Marco Sarracino (il Careca di Elly), Peppe Provenzano, Michela Di Biase, Alberto Losacco. Per conto Speranza c’è il conte dell’Aspromonte, Nico Stumpo. Il Correntissimo nasce perché la segretaria ha bisogno di un aiutino (di gente esperta) per preparare l’eventuale congresso Pd (più probabile che finisca in assemblea e vino).

Corteggiatissimi, come le belle, restano Amendola e Orfini, i salveminiani del Pd ma il Correntissimo è aperto a tutti. E’ pronto ad accogliere Gianni Cuperlo, il nostro Joyce, ma anche i Letta boys, e Zingaretti. Per oggi noi andiamo a Milano, ai Bagni Misteriosi, per “Crescere”, in ogni senso. Si battezza la corrente di Guerini il Cautissimo (ieri si è cintrato con Franceschini) Picierno, Delrio, Sensi, Gori, Quartapelle, Malpezzi, Bazoli, Verini (ma la lista è cosi lunga che servirebbe Umberto Eco; c’è anche Sandra Zampa, la voce di Prodi). Si parla di salari, difesa. Saluta Beppe Sala e si attende anche la leader della Cisl, Fumarola, il riformista della Cgil Milano, Luca Stanzione. A seguire: Sofia Ventura, Tito Boeri… A Montepulciano con i cosacchi, a Milano con i gendarmi. La bellezza del Pd: direttore, organizziamo trasfertina?