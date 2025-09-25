Salvini sogna Davide Vecchi, ex direttore Tempo come spin doctor

Il portavoce Matteo Pandini lascia la guida dell'ufficio stampa, il segretario Lega intende consegnare il coordinamento della comunicazione a Vecchi, per lui un ruolo da consulente

Il sogno di Matteo Salvini? Avere Davide Vecchi, ex direttore del Tempo come spin doctor e super consulente della comunicazione. Per il momento c’è un cambio ufficiale, a partire da ottobre. Il portavoce di Salvini, Matteo Pandini, lascia la guida dell’ufficio stampa del ministro e segretario Lega. E’ al suo fianco da otto anni. Resta portavoce, ma con una presenza diversa, divisa tra Milano e Roma, con un ruolo più politico. Le ragioni sono personali. A sostituire Pandini (capo ufficio stampa al ministero dal 2022) sarà Simone Rossi, già responsabile della comunicazione dei gruppi Lega. La decisione, confermata dalla Lega, è stata condivisa da Salvini. Pandini continuerà a svolgere il ruolo in maniera più mobile. La comunicazione istituzionale, più “tecnica” verrà condivisa con Cristiano Bosco, responsabile social, e Rossi. Nei mesi scorsi ha lasciato l’altro responsabile della comunicazione, che si occupava di social, Lorenzo Foa. Se Vecchi dovesse accettare si parla di una consulenza con il ministero, un ruolo di coordinamento della comunicazione di Camera e Senato, una sorta di sottosegretario alla comunicazione di Salvini.



