Salvini, cambio alla comunicazione: Matteo Pandini lascia l'ufficio stampa. Resta portavoce da Milano

Lo storico portavoce di Salvini lascia la comunicazione del ministro. Resta portavoce "politico", ma diviso tra Milano e Roma. La scelta è stata "condivisa dal ministro"

Cambia la comunicazione di Matteo Salvini. Il portavoce Matteo Pandini, dopo otto anni, lascia la guida dell’ufficio stampa del ministro e segretario Lega. Resta portavoce, con una presenza divisa tra Milano e Roma, con un ruolo più politico. Le ragioni sono personali. Da ottobre il cambio. A sostituire Pandini (capo ufficio stampa al ministero) sarà Simone Rossi, già responsabile della comunicazione dei gruppi Lega. La decisione, confermata dalla Lega, è stata condivisa da Salvini. Pandini continuerà a svolgere il ruolo in maniera più mobile. La comunicazione istituzionale, più “tecnica” verrà condivisa con Cristiano Bosco, responsabile social, e Rossi.