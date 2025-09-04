Conte: "Con De Luca senior nessun patto su potere e poltrone"

Il leader del M5s alla festa di Avs ha confermato il dialogo aperto con il governatore della Campania sul programma, ma senza accordi oscuri: "La mia comunità non lo accetterebbe". La candidatura di Fico e le ambizioni del M5S

"Non abbiamo fatto nessun patto su potere, poltrone o altro. La mia comunità non accetterebbe mai”, ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, ospite ieri sera alla festa di Alleanza verdi-sinistra, parlando della Campania. "Ci confrontiamo sul programma. Ho anche incontrato De Luca senior e abbiamo parlato di progetti che se sono utili alla comunità campana saranno presi in considerazione".

Il governatore De Luca aveva mostrato delle perplessità riguardo alla candidatura di Roberto Fico perchè, secondo lui, privo di esperienza amministrativa. Su questo Conte ha risposto: "Se servisse esperienza amministrativa per fare il sindaco, lo stesso De Luca non avrebbe iniziato a fare il sindaco".

"Quando sono uscito da Palazzo Chigi avevo il sorriso. Le ambizioni mie e quelle di altri esponenti Movimento 5 stelle non condizioneranno le scelte del partito", ha chiarito Conte.

