Schlein annuncia la candidatura di Antonio Decaro in Puglia

Alla Festa regionale dell'Unità, la segretaria del partito democratico ufficializza l'ex sindaco di Bari come candidato presidente alle prossime regionali pugliesi. Il passo indietro di Emiliano dopo dieci anni di governo

Elly Schlein ha ufficializzato la candidatura dell'ex sindaco di Bari, Antonio Decaro in vista delle elezioni regionali in Puglia. “Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali. Continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione, essendo stato protagonista in questi dieci anni da Presidente di una fase di straordinario sviluppo e innovazione in Puglia. Tutto il Partito democratico gli è riconoscente per il grande servizio svolto per la comunità e siamo certi che la sua competenza continuerà a essere una risorsa importante per noi, ben oltre i confini della Regione che ha guidato in questi anni". Lo ha detto dal palco della Festa regionale dell’Unità e ha aggiunto: "Ci aiuterà anche a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative".