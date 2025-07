Silvestri (M5s): "Ricci? Valutiamo carte alla mano". Ma lui: "No a lezioni d'onestà"

Il deputato pentastellato: "Siamo ottimisti, ma occorre serietà nel valutare gli atti. No ai prosciutti davanti agli occhi". Il candidato nelle Marche: "Cosa c'entra questa storia con la campagna per le regionali? In quindici anni di attività politica non ho mai avuto problemi"

"Credo che prendersi qualche ora o giorno per studiare la questione sia un atto addirittura apprezzabile dallo stesso Matteo Ricci, significa che siamo persone serie". È il commento del deputato del Movimento 5 stelle Francesco Silvestri in merito alla decisione del partito di annullare gli impegni elettorali nelle Marche, dopo l'avviso di garanzia recapitato al candidato del campo largo per gli affidi nel comune che ha amministrato prima di essere eletto, lo scorso anno, al Parlamento europeo.



Mentre il Pd non ha messo in dubbio il suo sostegno, l'altra costola dell'alleanza di centrosinistra ha chiesto cautela. Il leader del M5s Giuseppe Conte sta infatti studiando le carte dell'inchiesta per valutare se continuare a sostenere la candidatura. Come spiega Silvestri, è giusto "prendersi del tempo per valutare ogni aspetto di questa faccenda. Ridimensionamento dell'alleanza? Non c'è, se dopo che abbiamo letto le carte tutto è in ordine, allora si continua".



Il deputato M5s si dice ottimista e spiega che con la stessa attenzione di queste ore sarà affrontata l'amministrazione della regione quando "saranno al governo delle Marche". Ma allora, gli chiediamo, come mai annullare gli impegni se il partito è così ottimista? "L'ottimismo non c'entra nulla con la serietà con la quale si guardano le carte. L'ottimismo è una speranza e un essere positivi nella vita", dice. Ma questo non significa "mettere il prosciutto davanti agli occhi".



Intanto Matteo Ricci ha commentato la decisione del Movimento di prendersi qualche giorno di valutazione. "È giusto", ha detto a L'Aria che tira su La7. Ma ha aggiunto: "Ho spiegato le mie ragioni. Non credo di dover prendere lezioni di onestà da parte di nessuno, su questi temi abbiamo gli stessi valori. In quindici anni di attività politica non ho mai avuto problemi. Cosa c'entra questa storia con la campagna per le regionali?".



A sostenere le ragioni dell'ex sindaco di Pesaro, nel corso della giornata, si è alzato un grande coro di esponenti del centrosinistra, tra cui la neoeletta sindaca di Genova Silvia Salis. Anche il deputato del Partito democratico Virginio Merola, in Transatlantico alla Camera, spiega che secondo lui occorre essere "sempre garantisti", non "solo quando fa comodo".

