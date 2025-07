Ricci (Pd) indagato per affidi al comune di Pesaro: "Sereno ma arrabbiato"

L'europarlamentare dem e candidato del centrosinistra nelle Marche: "Come sempre sono fiducioso nel lavoro della magistratura, smonteremo subito queste accuse"

"Soprendentemente questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia sulla vicenda annosa degli affidi dei murales, delle feste, del casco di Valentino Rossi. Sono sorpreso: in vita mia e in quindici anni di amministrazione non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici, di lavori, mi sono sempre fidato ciecamente dei miei dirigenti e collaboratori". Lo ha annunciato in un video sui suoi social l'europarlamentare del Pd Matteo Ricci, candidato alla regione Marche del centrosinistra. "Mai avevo avuto alcun tipo di segnalazione sull'esecuzione dei lavori. Spero di vedere prima possibile il procuratore. Fra l'altro l'accusa è abbastanza curiosa perchè si dice che non avrei ottenuto alcuna utilità patrimoniale ma che avrei ottenuto un'utilità in termini di consenso politico. E si dice una cosa che io smentisco: che conoscessi queste associazioni e invece non ci ho mai avuto a che fare direttamente", aggiunge Ricci nel video.

"Sono sereno nel merito, ne ho parlato con il mio avvocato però sono anche molto amareggiato e arrabbiato. Questa cosa arriva il giorno dopo la convocazione delle elezioni, dopo un anno di indagini. Come sempre sono fiducioso nel lavoro della magistratura, smonteremo subito queste accuse. Quando un sindaco governa ha tantissimi collaboratori, se un collaboratore eventualmente sbaglia il sindaco è parte lesa perchè viene tradita la fiducia data. Nel merito sono completamente estraneo ai fatti e sono convinto di chiarirlo presto", ha aggiunto l'ex primo cittadino di Pesaro. L'indagine a carico di Ricci arriva nel bel mezzo di settimane caratterizzate da inchieste che hanno riguardato la sinistra: è della settimana scorsa quella sull'urbanistica che ha coinvolto il sindaco di Milano Beppe Sala e che ieri ha portato alle dimissioni dell'assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi.

Proprio ieri era stata ufficializzata la data del voto nelle Marche: il 28 e 29 settembre. Il principale sfidante di Ricci è il presidente uscente Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia sostenuto da tutto il centrodestra.