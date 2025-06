Meloni sul cessate il fuoco tra Iran e Israele: "Tregua violata ma siamo fiduciosi nelle prossime negoziazioni"

"La situazione si è complicata, speriamo che Israele reagisca in modo commisurato. Ma l'Italia è fiduciosa" ha detto la premier al Senato. Il ruolo degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani di ieri in Qatar – in cui non risultano italiani coinvolti

La premier Giorgia Meloni – in Senato per le consuete comunicazioni in vista del Consiglio europeo – ha affrontato la questione medio orientale e i suoi ultimi sviluppi. ''Dopo la violazione della tregua la situazione si è complicata. Israele potrebbe reagire con una risposta che si spera sia commisurata e simmetrica", ha detto Meloni. A poche ore dall'annuncio di un cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele, infatti, l'equilibrio sembra essersi già spezzato. Israele ha accusato l'Iran di aver violato la tregua lanciando missili poco dopo l'entrata in vigore dell'accordo, dichiarato questa mattina dal presidente americano Donald Trump. Dopo la presunta violazione l'Iran, però, "ha confermato la volontà" della tregua e questo ''si potrebbe leggere come una divisione nello scenario iraniano di cui tener conto'' ha detto la premier.

"L'Italia è ancora fiduciosa del fatto che si possa andare avanti con le negoziazioni tra Iran e Israele" ha proseguito la premier nell'Aula di Palazzo Madama. E ha poi ricordato la fondamentale mediazione degli Stati Uniti con Teheran. "Non sono d’accordo quando si dice che il caos dipende dall’amministrazione Trump. L’ invasione russa dell’Ucraina è del 2022, non c'era Trump, il 7 ottobre è del 2022, non c'era Trump. Se volessimo andare indietro potremmo tornare alla Libia, alla Serbia, a molti altri scenari. Anche queste mi sembrano semplificazioni. È vero che la situazione è di crescente caos, ma non è un caos che inizia oggi”.

Sugli attacchi iraniani di ieri alle basi militari statunitensi in Qatar la premier ha detto: "Fa pensare a un atto simbolico. Gli Stati Uniti e il Qatar erano stati avvertiti e la base era stata per gran parte evacuata". Ha poi ringraziato il ministro degli Esteri Antonio Tajani che "appena ricevuta la notizia ha subito convocato una riunione con gli ambasciatori dell'area ed è stato verificato che non risultano italiani coinvolti dall'attacco iraniano".