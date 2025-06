Tra medio oriente e spese militari. Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo

Dopo il passaggio alla Camera, la premier Giorgia Meloni va in Senato per le consuete comunicazioni, a cui segue la discussione parlamentare, in vista del Consiglio europeo. A tenere banco la crisi in medio oriente e gli sviluppi delle ultime ore. E poi l'aumento delle spese militari, le richieste che la Nato formalizzerà nelle prossime ore nel corso del vertice all'Aia.

Monti: "Sinora Italia e paesi Ue muti di fronte a quello che è successo in Medio Oriente"

"L'Italia, così come molti altri Paesi europei, sinora è stata muta di fronte a quello che è successo" in Medio Oriente "per paura e per la speranza che, non urtando i responsabili di vertice degli Usa, si potesse ottenere per il proprio Paese qualche vantaggio", ha detto l'ex premier Mario Monti. Il senatore a vita è stato il primo a parlare nel corso del dibattito che precede la replica della premier e le dichiarazioni di voto. "In questa situazione, ora così ricca di appuntamenti ai quali lei sta per recarsi, credo non si possa rinviare oltre un discorso un po' più franco. Stiamo assistendo a qualcosa di molto grande di fronte alla quale non si può più restare in silenzio"., ha proseguito Monti che propone alla premier di "avanzare l'ipotesi che si formi assolutamente, non in senso antagonista nei confronti degli Usa, un'alleanza di democrazie liberali".