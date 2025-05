Da Genova a Taranto: i risultati delle elezioni amministrative

La candidata del Pd tra il 53 e il 57 per cento secondo i primi exit poll. Può vincere al primo turno. Centrosinistra in vantaggio anche a Ravenna e Matera. Taranto va sul ballottaggio

Chiuse le urne per 126 comuni dove circa 2 milioni di elettori sono stati chiamati a recarsi per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei rispettivi consigli comunali. Il dato parziale sull'affluenza su scala nazionale disponibile sul portale Eligendo ha registrato – alle 15 – un'affluenza intorno al 57 per cento degli aventi diritto. Nei comuni con oltre 15 mila abitanti, in caso di parità, i ballottaggi si terranno l'8-9 giugno, in concomitanza con il voto sui cinque referendum abrogativi sul lavoro e la cittadinanza.

A Genova il campo largo di Salis è in testa. I primi exit poll

Occhi puntati su Genova in cui, dopo l'elezione di Marco Bucci alla regione Liguria, è sfida aperta tra l'assessore al Bilancio e vicesindaco uscente Pietro Piciocchi e Silvia Salis, candidata del centrosinistra e con un passato da sportiva plurimedagliata nell'atletica leggera e da vicepresidente del Coni. La quale, in base ai primi exit-poll Rai-Opinio, si posiziona avanti con 53-57 per cento. Fra i primi a commentare c'è Matteo Renzi, leader di Italia viva: “I dati delle amministrative dimostrano che quando il centrosinistra è unito e ha candidati credibili vince. Praticamente ovunque”.

Screenshot da RaiNews24

Oltre al capoluogo ligure, il campo largo verrà messo alla prova anche a Ravenna. Le forze di centrosinistra sostengono Alessandro Barattoni, grande favorito per succedere al dem Michele de Pascale, eletto alla presidenza dell'Emilia Romagna. I primi exit poll danno il candidato in vantaggio con una forbice del 61-65 per cento, contro il 21,5-25,5 per cento di Nicola Grandi, appoggiato da Viva Ravenna, Fratelli d’Italia e Forza Italia. La Lega, invece, corre da sola e punta su Alvaro Ancisi, ottantacinque anni ad agosto, sostenuto anche dalla Lista per Ravenna, Popolo della Famiglia e Ambiente e animali.

Screenshot da RaiNews24

A Taranto il candidato sindaco di Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra e altre liste civiche, Piero Bitetti, è stimato fra il 37 e il 41 per cento dei voti. Luca Lazzaro, candidato sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi moderati, si fermerebbe invece fra il 20 e il 24 per cento. Francesco Tacente, candidato sostenuto da sei liste civiche fra cui una in cui sono confluiti i voti della Lega, avrebbe ottenuto fra il 19 e il 23 per cento. Fra il 9 e il 13 per cento per la candidata del Movimento cinque stelle, Annagrazia Angolano.

Secondo il primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai News, a Matera è avanti Roberto Cifarelli (alla guida di una coalizione riformista), con una forbice tra il 44,5 e il 48,5 per cento. A seguire il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti (31,5-35,5 per cento). Poi Domenico Bennardi (M5s) tra l'8 e il 12 per cento e Vincenzo Santochirico (Progetto Comune) tra il 6 per cento e l'8 per cento.

Screenshot da RaiNews24