Meloni a sorpresa dà forfait all'evento sull'industria della moda a Milano

La presenza della premier all'incontro a porte chiuse del ministro Urso con i vertici di Altagamma e di Camera Nazionale della Moda sui temi rilevantissimi della filiera della moda e del tessile, 120mila addetti persi in 15 anni, ora anche lo spettro dei dazi, era stata annunciata ieri sera. Grande soddisfazione delle parti in causa. E invece, neanche stavolta il mondo della moda in crisi ce l'ha fatta a incontrare la premier. In questo caso Giorgia Meloni, che pure ha voluto il Ministero del Made in Italy, ma in realtà qualunque premier nazionale a memoria d'uomo (forse se ne interessò un pochino il governo De Gasperi, che nominò a supporto la prima sottosegretario donna italiana, Anna Maria Cingolani): appena arrivata la notizia che, pare causa cdm previsto per le 15, l'incontro non ci sarà. Peccato.