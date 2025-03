Von der Leyen: "Siamo a un punto di svolta. L'Europa deve difendersi". Zelensky: "Non siamo soli"

La presidente della Commissione rinnova il sostegno a Kyiv e dice: "Affrontiamo una minaccia chiara. L'Europa deve avere la capacità di proteggersi". Le differenze nel governo italiano e i distinguo di Schlein

"L'Europa affronta una minaccia chiara e presente e l'Europa deve avere la capacità di proteggersi e difendersi e per questo dobbiamo mettere l'Ucraina nella posizione di potersi proteggere e difendere, spingendo per una pace duratura e giusta". Nel giorno del Consiglio europeo straordinario Ursula von der Leyen ribadisce le necessità alla base del piano ReArm Europe, 800 miliardi per la Difesa europea, di cui oggi i leader dei 27 paesi discutono a Bruxelles.



"Questo è un momento di svolta per l'Europa e l'Ucraina è parte della famiglia europea, quindi è una fase cruciale anche per Kyiv", ha aggiunto la presidente della Commissione europea, nel corso di un punto stampa insieme ad Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo e Volodymyr Zelensky. "Voglio ringraziare tutti i leader europei per questo forte segnale di sostegno giunto dal Consiglio. Siamo molto grati di non essere soli e queste non sono solo parole, lo sentiamo", ha detto il presidente ucraino.



Le divisioni tra Salvini e Tajani



Sul fronte italiano continuano invece e divisioni tra Lega e Forza Italia. Mentre la premier Meloni questa mattina non ha rilasciato dichiarazioni sul piano proposto da von der Leyen, il ministro degli Esteri Antonio Tajan ha spiegato che l'Italia è favorevole "al quadro disegnato dalla presidente della Commissione Ue. Per quanto riguarda poi la questione dei fondi di coesione, noi non li useremo perché devono essere destinati a fare altre cose. Quindi, non c'è alcuna preoccupazione da questo punto di vista, ma oggi si tratta di affrontare la questione del quadro complessivo e non di entrare nei dettagli". Di tutt'altro segno le parole dell'altro vicepremier Matteo Salvini, che ha ribadito la sua posizione contraria: "Rearm Europe? Una scelta sbagliata, a partire dal nome. Se oggi avessimo un esercito europeo, Francia e Germania ci avrebbero già mandato in guerra. L'Italia deve difendere i suoi interessi, non farsi trascinare".



I distinguo del Pd