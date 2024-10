Mondo di mezzo, la procura ora chiede l'assoluzione per l'ex capogruppo Pd a Roma

Francesco D'Ausilio, imputato per corruzione e abuso d'ufficio, potrebbe essere scagionato il prossimo 30 gennaio, dopo un processo durato anni. L'accusa chiede di scagionarlo con la formula piena "per non aver commesso il fatto"

Per Francesco D’Ausilio forse è la fine di un incubo. Oggi la procura di Roma ha chiesto per lui l’assoluzione con la formula piena, “per non avere commesso il fatto”, all’interno di uno dei filoni della celeberrima inchiesta Mondo di mezzo, già arrivata in Cassazione per quel che riguarda il filone principale, quello che conteneva i capi d’imputazione più gravi per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi.



All’epoca dei fatti D’Ausilio era il capogruppo del Pd in Assemblea capitolina. Uno dei volti in ascesa del partito. Almeno fino al 27 giugno del 2015. Quel giorno, dopo la pubblicazione di alcune intercettazioni che lo riguardavano all’interno del filone principale dell’inchiesta, decise di dimettersi: “Con questo mio gesto – spiegò – voglio contribuire a fare chiarezza affinché non ci sia alcun equivoco. Sono certo che anche questa mia decisione contribuirà ad arrestare l'onda mediatica che ha investito Roma consentendo di tenere al riparo chi è stato coinvolto senza colpa”. Si sbagliava. Circa un anno dopo finì anche lui nella terza tranche di indagini della procura che a dicembre del 2016 chiese il rinvio a giudizio con le accuse di corruzione e abuso d’ufficio. La procura contestava all’ormai ex consigliere la corruzione per dieci procedure negoziate del dipartimento Ambiente. Secondo quelle accuse D’Ausilio avrebbe favorito alcune imprese per l’affidamento delle gare in cambio di una percentuale. L’abuso d’ufficio riguardava l’approvazione di una delibera che conteneva alcuni debiti fuori bilancio. D’Ausilio non aveva neppure partecipato al voto di quella delibera. Le accuse però all’epoca convinsero il Gup che il 21 maggio del 2018 dispose il rinvio a giudizio per D’Ausilio e altre 19 persone, tra cui l’ex Dg di Ama Giovanni Fiscon per il quale anche ieri la procura ha chiesto l’assoluzione. Adesso, dopo 50 udienze, D’ausilio s’intravede la fine di uno stillicidio giudiziario durato quasi dieci anni. La decisione del Tribunale è prevista il prossimo 30 gennaio. "Prendiamo atto della richiesta di assoluzione che utilizza la formula liberatoria più ampia e a parere della difesa poggia su argomentazioni accettabili”, spiegava ieri l’avvocato dell’ex capogruppo Pd Clara Veneto.