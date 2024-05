Sconfiggere la corruzione con più concorrenza. Lezioni dal caso Liguria

Le soluzioni liberali non vanno di moda, di questi tempi. Specie in Italia, dove la meritocrazia è sempre evocata, ma poi il nesso con la concorrenza, che premia i migliori ma i peggiori invece no, è politicamente indigesto. Cos’è esattamente che non sapevamo? Che i politici parlano con gli imprenditori o che questi finanziano quelli? Se ci sono stati reati ce lo diranno i giudici, ma non è affatto questo il punto. Sperare che imprenditori e politici lavorino per il bene comune è come sperare nella benevolenza del macellaio di Adam Smith. Ce li auguriamo così, ma non ci dobbiamo contare. La corruzione si combatte limitando le situazioni che la incentivano. L’imprenditore mira al profitto e il politico al consenso: questo è legittimo. Ma se si crea un sistema dove il profitto dell’imprenditore dipende dalle decisioni del politico (o della persona da lui nominata) e il consenso del politico dipende dai finanziamenti che ottiene, la frittata è praticamente già fatta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE