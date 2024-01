Ad Acca Larentia un'ostentazione liturgica di nostalgia, non un pericolo effettivo

In un villaggio viveva un pastorello che di notte doveva fare la guardia alle pecore di suo padre. Si annoiava e quindi, decise di fare uno scherzo: mentre le altre persone erano a dormire egli cominciò a gridare: Al lupo, al lupo!, così tutti si svegliarono e accorsero per aiutarlo. Ma il pastore burlone rivela loro che era uno scherzo. Questo scherzo continuò per parecchi giorni, fino a una notte in cui un lupo venne veramente. Il pastore cominciò a gridare: Al lupo, al lupo!, ma nessuno venne ad aiutarlo perché tutti pensarono che fosse il solito scherzo. Così il lupo divorò tutte le pecore (altre versioni successive all’originale narrano che fu il pastorello a essere divorato)”. Tutti conosciamo la trama, qui esemplarmente riassunta da Wikipedia, della favola attribuita a Esopo. Tutti o quasi tutti pensiamo che l’immagine di una folla inquadrata con il braccio teso nel saluto romano, resa più intimidatoria dall’atmosfera di tenebra in cui è immersa, ricorda il fascismo, cioè la negazione della libertà civile e della democrazia politica unita alla rovina generale in guerra. Bruttissimo ricordo, evocato dall’immagine dell’adunata di Acca Larentia a Roma. L’esito dell’ultima guerra, e qualcos’altro che gli storici si affannano vanamente a spiegare da anni, rende invece un corteo con i pugni chiusi a celebrazione degli ideali della gioventù, per esempio il festaiolo e felliniano serpentone che chiude l’ultimo film di Nanni Moretti in un tripudio di bandiere rosse e di immaginette degli eroi della rivoluzione russa, una innocua testimonianza di buona coscienza progressista, pur essendo la storia del comunismo reale una storia di negazione totalitaria della libertà e della democrazia politica, diversa ma analoga alla storia del fascismo. Comunque la si intenda, la foto delle braccia tese è una brutta foto. Inquieta anche chi non ha mai abbracciato la professione dell’indignato. Ma c’è un problema. Quello di Esopo.

