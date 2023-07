La sfida di Schlein ai cacicchi: candidatevi tutti alle europee, contiamoci

La segretaria del Pd vuole candidarsi capolista in tutte le cinque circoscrizioni: una mossa alla Berlusconi per misurare se stessa e le sue minoranze. Tutti dentro, big e meno big, vediamo chi tiene al Partito democratico

Contro De Luca, contro Emiliano, contro i sedicenti riformisti, Elly Schlein ha deciso di usare l’Armageddon che in democrazia conta di più: i voti. Per questo sta pensando di lanciare una sfida a se stessa e alle sue minoranze interne: contiamoci alle Europee del prossimo anno. Vuole candidarsi capolista in tutte le cinque circoscrizioni. Una mossa alla Berlusconi, un’affermazione di leadership, l’obiettivo di milioni di preferenze. Altro che primarie. Ma la segretaria del Pd chiederà a tutti i big del partito di candidarsi con lei, di dare una mano al partito, di misurarsi insieme. E alla fine di contarsi, appunto. Verificando se De Luca la batte, se Emiliano avrà un voto in più, se Guerini si avvicina soltanto al suo risultato, se Bonaccini le tiene testa.