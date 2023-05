I Verdi di Bonelli si dividono per criticare le grandi opere contro le piene  

Ieri il Foglio riportava il caso di un* parlamentare e co-portavoce di Europa Verde-Verdi secondo cui non bisogna realizzare le casse di espansione e le vasche di laminazione in costruzione contro le alluvioni periodiche del Seveso in Lombardia. L’esponente di Europa Verde, le casse di espansione e le vasche di laminazione del fiume Seveso non le vuole per niente. Ben altre sono le soluzioni. Nello stesso giorno su un altro quotidiano dalla fogliazione altrettanto esile, il manifesto, un* altr* parlamentare e co-portavoce di Europa Verde scriveva che è la destra irresponsabile a calunniare gli ambientalisti, accusati ingiustamente di non volere realizzare le casse di espansione dove raccogliere l’acqua. Gli esponenti di Europa Verde, le casse di espansione e le vasche di laminazione delle piene le vogliono tantissimo.

