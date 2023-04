Il Pd riparte da Matteotti. Cronaca di una mezza giornata con Schlein in trasferta

I quaranta o cinquanta giornalisti arrivati da Roma hanno pressoché tutti un grande e deferente rispetto per la meditazione. Tuttavia il Sole picchia, e benché sia certamente un Sol dell’avvenire si avverte qualche principio di disidratazione e di svenimento. Sicché a un certo punto, dopo quasi quattro ore di attesa, si sviluppa una certa curiosa impazienza davanti a quei fondisti del pensiero, i membri della segreteria del Pd, rinchiusi dalla mattina in una specie di capanno di legno, a Riano, paese di diecimila abitanti alle porte di Roma noto per essere il luogo in cui venne rinvenuto il corpo senza vita di Giacomo Matteotti nel 1924. Dalle finestre del capanno, un circolo ricreativo (“ieri briscola, domani invece si balla il liscio”) si vede un tavolone da ultima cena, con Elly Schlein al centro. Ma non si sente niente. Staranno parlando dell’Ucraina? Delle armi? Della misteriosa fuga di Artem Uss? Su quale argomento di attualità staranno pensando di concentrare la prossima azione politica del Pd? Ecco Peppe Provenzano. “Inauguriamo la nuova segreteria nel nome di Matteotti”, dice. “Una scelta identitaria”, aggiunge. “Ma non del Pd”, precisa. “Dell’Italia intera”, esclama. Insomma, nel capanno, i ventitré membri della segreteria non stanno precisamente parlando di sviluppo e di terziario avanzato.

